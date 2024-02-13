Twitch'in rakibi Kick'e BTK'dan soruşturma

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Twitch'in ikamesi olarak bilinen canlı yayın platformu Kick hakkında soruşturma başlattığı öne sürüldü.

Soruşturmanın amacının Kick'in faaliyetlerinin Türkiye'deki yasalara uygun olup olmadığını araştırmak olduğu da kaydedildi.

Avustralya merkezli bir illegal kumar web sitesiyle derin bir ilişkisi olduğu öne sürülen Kick'in bu şekilde finanse edildiği iddia ediliyor.



Twitch'e rakip platform olarak çıkış yapan Kick, geçtiğimiz günlerde rakip olduğu platformun en büyük yayıncılarından xQC ile 100 milyon dolardan 2 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Kick son olarak Türkiye'de faaliyete geçmiş ve birçok Türk yayıncının Twitch'ten platforma geçmesi için anlaşmalar yapmıştı.