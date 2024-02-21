Twitch'in rakibi Kick'e erişim engeli getirildi

Geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Twitch'in yeni rakibi olarak görülen canlı yayın platformu Kick hakkında soruşturma başlattığı öne sürülmüştü.



Twitch'teki yayıncıların da geçiş yaptığı Kick, son bir yılda yayıncı kitlesini büyük oranda genişletti. Yeni yapılan bir açıklamaya göre BTK incelemesi sonucunda Kick'e erişim engeli getirildi.

Twitch'in rakibi Kick'e BTK'dan soruşturma Haberi Görüntüle TWITCH YAYINCILARININ YENİ ADRESİ



Twitch üzerindeki yayıncıları bünyesine katan ve rekor anlaşmalar imzalayan Kick, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellendi. Erişim engeli kararına rağmen birçok kişinin erişime devam edebildiği iddia ediliyor.



Konu hakkındaki resmi açıklamada, "Kick.com, 20/02/2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir" ifadeleri paylaşıldı.



Erişim engelinin gelecekte kaldırılıp kaldırılmayacağı ise belirsizliğini koruyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin