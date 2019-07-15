Apex Legends ile Twitch'in yaptığı işbirliği sonucu Twitch Prime üyeleri, Apex Legends'ta çeşitli kostümlere ve skinlere ücretsiz erişim sağlayabilirken Prime üyeleri için şu an 2 adet kostüm ücretsiz olarak yer alıyor.

Bangalore için "Dino Dynamo" adlı kostümü yayınlayan Respawn Entertainment, böylece Twitch Prime kullanıcıları için yayınlanan ikinci kostümü duyurmuş oldu. Twitch Prime üyeleri için yeni kostümler de önümüzdeki haftalarda yayınlanıyor olacak.



Twitch Prime kullanıcıları için yayınlanan ikinci ücretsiz kostüm olan Bangalore için "Dino Dynamo" adlı kostüm oyuncunlarını bekliyor.



Daha önce yayınlanan kostümlere göre benzer bir yapıda olması da dikkatlerden kaçmadı.



DAHA ÖNCEKİ KOSTÜMLERE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

