Mikro blog devi Twitter üzerinden 280 karakterde düşündüklerinizi Tweet’lemek kolay, ancak bir fotoğraf veya videoyu hızlıca çekebilmek ve gördüklerinizi o an Tweet’lemek çok daha kolay olabilir.

Bu yüzden, fotoğraf veya video çekmeyi ve olan olayları Tweet’lemeyi iyileştirmek adına Twitter kamerasını güncellemeye başladı.



Peki bu değişiklikler Twitter uygulamasında nasıl görünecek?



Kameraya hızlı erişim olacak. Uygulamayı açıp sola kaydırın ve kameradasınız. Şipşak fotoğraf çekmek ve Tweet'lemek çok hızlı!



Tweet'lerinizi doğru insanların olduğu doğru konuşmalarla etkileşime sokmak daha kolay olacak.

Bir etkinlikte iseniz ve konumunuz açıksa kamera, etkinlikle ilgili bir etiket veya konum önerecek. Bu güncelleme büyük etkinlikler ve ABD spor oyunları ile başlayacak ve oradan da genişleyecek.



Bu iş sadece bir başlangıç. Bu gelişmeden sonra daha fazla kamera güncellemesi gelecek, böylelikle herkes konuşmalara katılıp deneyimlerini paylaşabilecek.



Twitter Tüketici Ürünü Başkan Yardımcısı Keith Coleman, konuyla ilgili şu yorumlarda bulundu:

"İnsanlar neler olduğunu görmek ve olaylar hakkında konuşmak için Twitter'a geliyor. Tweet atarak fikir paylaşmak kolay bir yöntem olarak öne çıkıyor. Fakat biz gözünüzün önünde gerçekleşen olayların fotoğrafını veya videosunu çekip paylaşmayı daha kolay hale getirmek ve gördüğünüzü doğru kitleye ulaştırmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Bu yeni güncelleme hedefimiz doğrultusunda Tweet atmanın evrimi olarak nitelendirebileceğimiz bir gelişmedir.”