Twitter, Afrika'da ilk ofisini Gana'da açacak

Twitter'ın kurucusu ve üst düzey yöneticisi Jack Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıtada (Afrika’da) artık Twitter mevcut. Gana ve Nana Akufo-Addo'ya teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

ntv.com.tr 13.04.2021 - 13:47

Twitter, Afrika'da ilk ofisini Gana'da açacak

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Twitter, şirketin Afrika kıtasındaki ilk işe alımlarını Gana'da 11 kişiyi işe alarak gerçekleştireceğini ve orada bir ofis açmayı düşündüğünü duyurdu.

Sosyal medya şirketi Twitter, Facebook'a ve Afrika'ya taşınan diğer teknoloji şirketlerine katıldı.

Twitter, Gana'nın ifade özgürlüğü ve çevrimiçi özgürlüklere verdiği desteğin, onu şirketin Afrika'daki ilk konumu için tercih ettiğini belirtti.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, 2019'da Nijerya, Gana, Etiyopya ve Güney Afrika'yı ziyaret ettikten sonra, "Afrika, geleceği belirleyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ise Twitter'in Afrika operasyonları için merkez olarak Gana'yı seçmesinin mükemmel bir haber olduğunu belirtti.

Akufo-Addo, hükümet ve halkın bu duyuruyu ve Gana'ya duyulan güveni memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

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