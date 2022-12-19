Twitter anketi sonuçlandı: Çoğunluk Musk'ı istemiyor

Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunun yöneticiliğinden çekilip çekilmeme kararını, Twitter kullanıcılarına bıraktı.

Musk, Twitter'da şirketin başkanlığından istifa edip etmeyeceğini soran bir anket başlattı.

Söz konusu paylaşımda, "Twitter'ın yöneticisi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım" ifadesi yer aldı.

Ankete Türkiye saatiyle 14.00 itibarıyle anket sona erdi. Toplamda 17.5 milyon oy kullanılırken kullanıcıların yüzde 57.5'i Musk'ın istifa etmesini istedi.

Ne zaman istifa edeceğine dair ayrıntı vermeyen Elon Musk, bir kullanıcının sorusu üzerine olası bir CEO değişikliğine gönderme yaparak "Halef yok" dedi.

Anket, Twitter'da yalnızca diğer sosyal medya şirketlerini tanıtmak amacıyla oluşturulan hesapları ve rakip platformlar için bağlantılar veya kullanıcı adları içeren içeriği yasaklayan politika güncellemesinin ardından geldi.