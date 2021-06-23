Twitter aylar önce duyurmuştu: iOS'a Instagram'da hikaye paylaşma özelliği geldi

Twitter, Aralık 2020'de test etmeye başladığı Instagram'da hikaye paylaşma özelliğini tüm iOS kullanıcılarına açtı. Söz konusu özellikle Instagram'dan Twitter'a doğru bir trafik akışı olmayacak.

ntv.com.tr 23.06.2021 - 14:49 | Son Güncelleme : 23.06.2021 - 15:09

Twitter aylar önce duyurmuştu: iOS'a Instagram'da hikaye paylaşma özelliği geldi

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Mikro-blogging sitesi Twitter aylar önce duyurduğu bir özelliğini yayına aldı.

Twitter'ın resmi hesabından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar tweet'leri direkt olarak Instagram'da hikaye (story) olarak paylaşabilecek.

Aylardır test edilen bu özellik sadece iOS kullanıcılarının kullanımına sunuldu.

Telefonunda Twitter uygulaması bulunan iOS kullanıcıları paylaş ikonuna tıkladığında sol alt köşede Instagram'ı da görüyor.

Twitter tarafından paylaşılan ekran görüntüleri Twitter tarafından paylaşılan ekran görüntüleri

Instagram görseli tıklandığında tweetler tıpkı Twitter'ın Fleets özelliğinde olduğu gibi hikayelerde paylaşılıyor.

Belirtmekte fayda var; Instagram hikayelerinizi gören biri paylaştığınız tweet'e tıkladığında Twitter'a gidemiyor.

Bu nedenle söz konusu özellik Twitter'a ve doğal olarak sizin Twitter hesabınıza bir trafik sağlamıyor.

Uygulamanın ne zaman Android'e geleceğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

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