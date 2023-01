Twitter binasında uyuyan kadın Musk'ın gözüne girdi

Twitter'da, uzun saatler geçirmek görünüşe göre çok kazandırıyor.



Twitter'ın ürün yönetimi direktörü Esther Crawford bunun en büyük örneği olabilir.



Kasım ayında Crawford, Twitter merkezinde yerde, gümüş bir uyku tulumuna sarılmış ve göz maskesi takmış halde uyurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.



Crawford Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ekibiniz son teslim tarihlerini belirlemek için gece gündüz uğraşırken bazen #SleepWhereYouWork (Çalıştığınız yerde uyursunuz)." diye tweet attı.



Crawford'un fotoğrafı viral oldu ve birçok kişi Musk dönemindeki uzun çalışma saatlerinin göstergesi olarak şirketi eleştirdi.



Ancak görünüşe göre Esther Crawford'un hayatı daha iyiye gitmiş durumda.



MUSK'LA KAHVECİDE KARŞILAŞTI

Esther Crawford'un Twitter'da viral olan fotoğrafı

Musk Twitter'ı devralmadan önce, 39 yaşındaki Crawford orta düzey bir çalışandı, ancak kaderi kısmen Twitter fotoğrafı ve ayrıca Twitter'ın kahve dükkanı The Perch'te Musk ile şans eseri karşılaşması sayesinde değişti.



Financial Times'ın haberine Crawford kendisini Musk'a tanıttıktan sonra ödemeler ve içerik üreticileri hakkında konuşmak için onunla bire bir görüşme ayarladı. Elon Musk, Twitter'da mavi tik satmak istiyordu. Elon Musk ödemeler konusunda Crawford'un fikirlerini beğenmiş olmalı ki genç kadın Twitter'da ödemelerden sorumlu genel müdür pozisyonuna geldi. Esther Crawford'un Twitter'da Elon Musk'ın yakın çemberine girdiği belirtiliyor.



Financial Times'a göre bu çemberde çok fazla kadın çalışan bulunmuyor.