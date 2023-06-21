Twitter, Blue abonelerine özel yeniliklerini duyurdu: Karakter sınırlaması yükseltildi

Twitter, Blue abonelerine özel tek bir Tweet'te 10 bin karakter sınırlamasını 25 bine çıkardı. Ayrıca atılan Tweet'lerde satır aralarına resimler eklenebilecek.

Twitter, Blue abonelerine özel yeniliklerini duyurdu: Karakter sınırlaması yükseltildi

, Blue üyesi olanlarla ilk başta 4 bin karaktere kadar uzun Tweet'ler atabilme fırsatı veriyordu. Ardından Nisan ayında bu rakam 10 bine yükseldi.

KARAKTER SINIRI 25 BİNE ÇIKARILDI

Şimdi ise Blue aboneleri tek bir Tweet'te 25 bin karakter barındıran paylaşımlar yapabiliyor.

Duyuruyu yapan Twitter'ın temel hizmetlerinde çalışan Prachi Poddar, Tweet'lerde karakter sınırını 10 binden 25 bine çıkardık. "Daha uzun Tweet atmanın tadını çıkarın" ifadelerini kullandı.

BLOG YAZISI STİLİNDE İÇERİKLER OLUŞTURULABİLECEK

Tüm bunlara ek olarak Twitter, kısa süre önce uzun Tweet'lere satır içi resimler ekleme özelliğini de kullanıma sundu ve Twitter Blue aboneleri bu özelliklerden yararlanmaya başladı.

Blue aboneleri attıkları Tweet'lerin satır aralarına resimler ekleyebilecek böylelikle metne entegre edilmiş görsellerle blog yazısı stilinde içerikler oluşturulabilecek.

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