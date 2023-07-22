Twitter, Blue abonesi olmayanlara mesaj sınırı getirmeye hazırlanıyor

Twitter, Blue abonesi olmayanların günlük kaç mesaj gönderebileceğine sınırlama getirerek abonelik sayılarını artırmanın başka bir yolunu denediği aktarıldı.

"DM SAYISI GÜNLÜK OLARAK SINIRLANDIRILACAKTIR"



Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Direkt Mesajlarda spam'i azaltma çabalarımız kapsamında yakında bazı değişiklikler yapacağız. Doğrulanmamış hesapların gönderebilecekleri DM sayısı günlük olarak sınırlandırılacaktır. Daha fazla mesaj göndermek için bugün abone olun" ifadeleri yer aldı.



Böylelikle Twitter'ın yakın bir zamanda Blue abonesi olmayan hesaplara günlük mesaj gönderme sınırı getirileceği vurgulandı.

BLUE ABONESİ OLMAYANLAR TAKİP EDİLMEDİKLERİ KULLANICILARA MESAJ GÖNDEREMİYOR



Öte yandan Twitter üzerinde Blue abonesi olmayan kullanıcılar, artık takip edilmedikleri diğer kullanıcılara mesaj gönderemeyecek.

