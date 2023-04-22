Twitter Blue'nun ilk günü: Sahte hesaplar ve kaos

Cuma, Twitter'ın doğrulanmış hesaplar için yeni politikalarının uygulandığı ilk tam gün oldu ve sonuçlar pek hoş olmadı.



Önceden doğrulanmış Twitter hesaplarından mavi onay işaretlerinin kaybolmaya başlamasından yirmi dört saat sonra, web sitesinde kaos hüküm sürdü.



Kimliğe bürünme ve yanlış bilgiler yaygınlaştı, çok az kişi ücretli hizmetlere kaydoldu.

Beyonce, Papa Francis ve Oprah Winfrey de dahil olmak üzere birçok yüksek profilli Twitter kullanıcısı ve ünlü doğrulama durumlarını kaybetti.



Yasaklandıktan sonra platforma dönmesine izin verildiğinden beri tweet atmayan Başkan Donald Trump da doğrulanma işareti alamadı.



Basketbol yıldızı LeBron James, yazar Stephen King ve Star Trek'ten William Shatner dahil olmak üzere bazı ünlü kullanıcılar Twitter Blue'ya katılmayacaklarına dair söz verdi.



MAVİ TİK ARTIK ÜCRETLİ

