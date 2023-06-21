Twitter çalışanları, ikramiyeleri ödemeyen şirkete dava açtı

Twitter çalışanları, çalışanlara hedeflenen tutarın yüzde 50'sinin ödeneceği vaadine rağmen 2022 ikramiyelerini ödemeyi reddettiği için şirkete dava açtı.



Bloomberg'te yer alan habere göre, Eski Kıdemli Tazminat Direktörü Mark Shobinger, mevcut ve eski çalışanlar adına önerilen toplu dava şikayetini yaptı.



Twitter'ın yıllık olarak ödenmesi gereken nakit performans bonus planı, Elon Musk'ın şirketi Ekim ayında satın almasıyla durduruldu.

"MUSK SÜREKLİ OLARAK SÖZ VERDİ"



Çalışan, davada, "Hem Musk'ın satın alınmasından önce hem de sonra, Twitter yönetimi şirket çalışanlarına sürekli olarak 2022 için yıllık ikramiyelerinin Bonus Planı kapsamında ödeneceğine dair söz verdi." dedi.

