Sosyal medyada muhafazakar seslerin susturulduğuna ilişkin kaygılar doğrultusunda ABD Temsilciler Meclisi komitesi, Twitter CEO'su Jack Dorsey ve diğer bazı yöneticilerin 5 Eylül'de araştırma komisyonun huzuruna çıkacaklarını duyurdu.



​Reuters'ın haberine göre, Amerikan halkının bu önemli kamu platformlarına olan güvenini tam olarak yeniden tesis etmenin tek yolunun şeffaflıktan geçtiğini belirten Temsilciler Meclisi üyesi Kevin MacCarthy, Dorsey'in planlanan ifadesinin Dorsey, kendisi ve komite başkanı Greg Walden arasında gerçekleşen görüşmeler süreti ile belirlendiğinin altını çizdi.

Transparency is the only way to fully restore Americans’ trust in these important public platforms. Pleased @Jack is taking a leadership role amongst his peers in this conversation. #StopTheBias https://t.co/6GhB9zXuyv — Kevin McCarthy (@GOPLeader) August 24, 2018

McCarthy'nin yaptığı açıklamada, "Tek taraflı ve yanlı konuşmalar, bu sosyal medya platformlarının temelini oluşturan kamu görevine aykırıdır" ifadesini kullandı.

VİDEO: FACEBOOK CEO'SUNUN İFADESİNDE ÖNE ÇIKANLAR

