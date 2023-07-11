Twitter CEO'su Linda Yaccarino: "Twitter en büyük kullanım gününü yaşadı"

Twitter CEO'su Linda Yaccarino Pazartesi günü attığı Tweet ile geçen hafta Twitter'ın en büyük kullanım gününü yaşadığını belirtti.

Twitter CEO'su Linda Yaccarino: "Twitter en büyük kullanım gününü yaşadı"

'a benzerliğiyle dikkat çeken Threads geçtiğimiz Perşembe günü çıkışıyla beraber 5 günde 100 milyon kullanıcıya aştı. Bu sayı kullanıcılarının üçte biri ediyor.

Tüm bunların ardından Twitter'ın CEO'su Linda Yaccarino resmi hesabından yaptığı açıklama ile geçtiğimiz hafta Twitter'ın en çok kullanım gününü yaşadığını duyurdu.

"ŞUBAT AYINDAN BU YANA EN BÜYÜK KULLANIM GÜNÜMÜZÜ YAŞADIK"

Linda Yaccarino "Sizi bir ipin ucunda asılı bırakmak istemiyorum… ama Twitter, gerçekten kendinizi aştınız! Geçen hafta Şubat ayından bu yana en büyük kullanım günümüzü yaşadık. Sadece bir Twitter var. Bunu biliyoruz." ifadelerini kullandı

Twitter CEO'su Linda Yaccarino: "Twitter en büyük kullanım gününü yaşadı" - 1

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