Twitter: Elon Musk federal soruşturma altında

Twitter mahkemeye sunduğu belgelerde, Elon Musk hakkında, 44 milyar dolar değerindeki satın alma anlaşmasındaki tutumu nedeniyle federal yetkililerin inceleme yürütüldüğünü söyledi.

Twitter: Elon Musk federal soruşturma altında

İlişkili Haberler

Odessa'daki panolardan Elon Musk'ın fotoğrafı kaldırıldı

Odessa'daki panolardan 'ın fotoğrafı kaldırıldı

Belgelerde, Musk hakkında inceleme yürütüldüğü ifade edilse de, incelemelerin odağında tam olarak neyin olduğu ya da incelemelerin hangi makamlar tarafından yürütüldüğü yer almadı.

Elon Musk'a anlaşmayı tamamlaması için Temmuz'da dava açan TWTR.N Tesla şirketinin TSLA.O avukatlarının istenilen belgeleri teslim etmediğini ve gerekçe olarak "soruşturma mahremiyetini" öne sürdüğünü söyledi.

Twitter, Eylül sonunda Musk'ın avukatlarının belgeleri "özel kayıt" olarak nitelendirerek alıkonmalarını talep ettiğini ifade etti.

"PERDELEME OYUNU ARTIK SONA ERMELİ"

Belgelerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) gönderilen bir e-mail ve Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) gönderilen bir sunum yer alıyor.

Twitter'ın mahkemeye sunduğu belgelerde "Bu perdeleme oyunu artık sona ermeli" ifadesi yer aldı.

Musk'ın avukatı Alex Spiro, Reuters'a Twitter'ın mahkemeye sunduğu belgeleri "hedef şaşırtma" olarak niteleyerek ve "Federal inceleme altında olanlar Twitter yetkilileri" dedi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...