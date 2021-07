Twitter 'fleets' özelliğini kaldıracağını duyurdu: Bir şey değil

NTV'Yİ TWITTER'DA TAKİP ET!

Twitter, geçtiğimiz Kasım ayında kulllanıma sunduğu 'fleets' özelliği kullanıcılar tarafından pek de tercih edilmediği için 3 Ağustos'ta kullanımdan kaldıracağını duyurdu.

Instagram'daki 'hikaye' özelliğine benzeyen 'fleets' ile paylaşılan tweet 24 saat içinde kayboluyordu.

Şirket bu özellik ile tweetlerin kalıcı olmasından dolayı fikirlerini paylaşmakta baskı hisseden kullanıcıların rahatlamasını hedeflediğini açıklamıştı.

"BİR ŞEY DEĞİL"

Şirket söz konusu açıklamayı Twitter hesaplarından esprili bir dille yapmayı tercih etti.

Yapılan açıklamada, "Fleets'i 3 Ağustos itibariyle kullanımdan kaldırıp yeni bir özellik için çalışmalara başlıyoruz. Özür dileriz ya da bir şey değil" ifadelerine yer verdi.

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff



we're sorry or you're welcome