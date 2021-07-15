Twitter 'fleets' özelliğini kaldıracağını duyurdu: Bir şey değil

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Twitter, geçtiğimiz Kasım ayında kulllanıma sunduğu 'fleets' özelliği kullanıcılar tarafından pek de tercih edilmediği için 3 Ağustos'ta kullanımdan kaldıracağını duyurdu.

Instagram'daki 'hikaye' özelliğine benzeyen 'fleets' ile paylaşılan tweet 24 saat içinde kayboluyordu.

Şirket bu özellik ile tweetlerin kalıcı olmasından dolayı fikirlerini paylaşmakta baskı hisseden kullanıcıların rahatlamasını hedeflediğini açıklamıştı.

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"BİR ŞEY DEĞİL"

Şirket söz konusu açıklamayı Twitter hesaplarından esprili bir dille yapmayı tercih etti.

Yapılan açıklamada, "Fleets'i 3 Ağustos itibariyle kullanımdan kaldırıp yeni bir özellik için çalışmalara başlıyoruz. Özür dileriz ya da bir şey değil" ifadelerine yer verdi.

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff



we're sorry or you're welcome — Twitter (@Twitter) July 14, 2021

Snapchat ile hayatımıza giren hikayeler özelliği sosyal medya uygulamaları arasında yaygınlaşmaya devam etse de bunların arasında yerini sağlamlaştırmayı başaran Instagram oldu.

Kullanıclar 'fleets' özelliğini kullanarak fotoğraf, video ve metin paylaşabiliyordu.

Kullanıcıların paylaştığı bu hikayeler, Twtiter'da kullanıcıların ana sayfasının üst kısmında profil fotoğrafında ve Twitter ana sayfasında üstte yer alıyordu.

