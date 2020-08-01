Twitter hesaplarına saldırıyla ilgili 3 şüpheli tespit edildi

FBI şüphelilerden ikisinin gözaltına alındığını bildirdi. ABD Adalet Bakanlığı ise üç şüpheli hakkında iddianame hazırlandığını duyurdu.

Florida'da yaşayan 17 yaşındaki Graham Ivan Clark'ın saldırının başındaki isim olduğu düşünülüyor. Clark dolandırıcılıktan 30 ayrı suçlamayla karşı karşıya. Şüphelilerden 19 yaşındaki İngiliz vatandaşı Mason Sheppard ve Orlando'da yaşayan 22 yaşındaki Nima Fazeli'ye de saldırıyla bağlantılı çeşitli suçlamalar yöneltildi.



Hackerlar 15 Temmuz'da eski ABD Başkanı Barack Obama, Joe Biden ve Jeff Bezos gibi çok sayıda ünlü ismin Twitter hesabını ele geçirmiş,, hesaplardan paylaşılan sahte mesajlarla 100 bin dolardan fazla para toplamıştı.

