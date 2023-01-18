Twitter, kuş heykelini ve diğer ofis mobilyalarını açık artırmaya çıkardı

Twitter'ın bir süre önce duyurduğu açık artırma resmen başladı. İnternet üzerinden yapılan açık artırmayla şirkete ait birçok eşya satılıyor. Twitter'ın sattığı ürünler arasında devasa bir kuş heykeeli, 2 metrelik @ şeklinde bir saksı ve lüks tüketim ürünleri de bulunuyor.

Twitter, kuş heykelini ve diğer ofis mobilyalarını açık artırmaya çıkardı

, San Francisco'daki genel merkezinden yüzlerce ofis malzemesini çevrimiçi açık artırmaya çıkardı.

Platformun ünlü kuş logosunun heykelinin fiyatı şu anda 11 bin dolar ve teklif vermeye 24 saatten biraz daha az zaman kaldı.

TRT 'de yer alan bilgilere göre @ sembolü şeklindeki yaklaşık 2 metrelik bitki saksısı 4 bin 300 dolara satılıyor.

Satış, Elon Musk'ın geçen yıl şirketi 44 milyar dolara satın almasının ardından Twitter'da köklü değişiklikler yapmasıyla geldi.

Twitter, kuş heykelini ve diğer ofis mobilyalarını açık artırmaya çıkardı - 1

Ekim ayı sonunda görevi devraldığından beri Musk, şirketin 7 bin 500 çalışanının yaklaşık yarısını işten çıkardı.

Ayrıca Twitter'ın ücretsiz yemek gibi birçok avantajını da sonlandırdı.

MUTFAK ALETLERİ DE SATILIK

Twitter, kuş heykelini ve diğer ofis mobilyalarını açık artırmaya çıkardı - 2

Satılık mutfak aletlerinden bazıları arasında birkaç üst düzey La Marzocco espresso makinesi ve buz sebili ile tamamlanmış bir gazlı içecek çeşmesi bulunuyor.

devi, yenisi yaklaşık 2 bin dolara satılan bir çift Herman Miller sehpanın satışını yapıyor.

Twitter ayrıca 60 dolarlık bir teklifle baskı ekipmanlarını ve hatta küçük çekmece takımlarını da satıyor.

Ayrıca ses geçirmez bazı konferans kabinleri ve tasarım kanepeler de açık artırmada.

Musk, Kasım ayında, birkaç reklamverenin ayrılmasının ardından şirketin "gelirinde büyük bir düşüş" gördüğünü tweetledi.

Ayrıca firmanın iflas edebileceği konusunda uyardı.

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