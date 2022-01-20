Twitter, Meksikalı milyarderi engelledi

Twitter yaptığı açıklamada, kötü niyetli davranışları nedeniyle Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego'nun hesabını engellediğini duyurdu.



Sosyal medya şirketi, Salinas'ın neden engellendiğini ayrıntılarıyla ifade etmedi, ancak yardım merkezinde bir hesabın "bir kişiye yönelik taciz edici durumlara giremeyeceğini veya başkalarını buna teşvik edemeyeceğini belirtti.



Twitter, "Başka bir kişiyi korkutma veya susturma girişimini taciz edici davranış olarak görüyoruz" diye ekledi.



Banco Azteca bankasının sahibi Salinas, kısa sıra önce, Meksikalı gazeteci Denise Dresser ile bir anlaşmazlık yaşadı ve Twitter'da yorumlarda bulundu.



Salinas'ın bir sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.



Salinas, Telegram hesabında Twitter'daki "sorunu" çözene kadar Telegram, Facebook, Instagram ve TikTok hesaplarını kullanacağını söyledi.



Milyarder ve ailesi, tahmini net değeri 13,5 milyar dolar ile Forbes milyarderler listesinde 153’üncü sırada yer alıyor.