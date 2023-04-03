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Twitter, New York Times'ın "mavi tik"ini iptal etti

Twitter, ABD gazetesi The New York Times'ın resmi hesabındaki onay işaretini kaldırdı.

Twitter, New York Times'ın "mavi tik"ini iptal etti
LeBron James mavi tik için Twitter'a rest çekti
LeBron James mavi tik için Twitter'a rest çekti Haberi Görüntüle

ve 'li yayın kuruluşları arasındaki "mavi tik" tartışması sürüyor.

, New York Times'ın "mavi tik rozeti"ni kaldırdı.

BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?

Şirket, 1 Nisan'dan itibaren ücretli abonelik sistemine geçileceğini açıklamıştı.

Şirketin CEO'su Elon Musk, daha önceden doğrulanmış bütün hesapların, aylık ücretlerini yatırmadıkları takdirde mavi tiklerini kaybedeceklerini söylemişti.

'ın yeni kurallarına göre, bireysel hesapların aylık ödemesi gereken ücret 8 dolar, şirketler için ise bu ücret bin dolar olarak belirlenmişti. Buna karşılık New York Times, CNN ve Washington Post gibi pek çok yayın kuruluşu Twitter'a herhangi bir abonelik ücreti ödemeyeceklerini açıkladı. 

Twitter CEO'su Elon Musk da New York Times'ı hedef aldı. Musk, "New York Times’ın asıl trajedisi, propagandalarının bile ilgi çekici olmaması" şeklinde bir tweet attı.

Twitter'ın yeni kurallarının ilk kurbanı 55 milyon takipçili The New York Times gazetesi oldu. Abonelik ücretini ödemeyeceğini açıklayan gazetenin mavi tiki kaldırıldı.

Mavi tik, Twitter'da onaylı hesapları diğerlerinden ayırmak ve doğrulama için kullanılıyordu.

Musk, satın almadan önce Twitter'da bir hesabın mavi tik alabilmesi için bazı adımları tamamlamak ve hesabın bazı özelliklere sahip olması gerekiyordu.

Ancak Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra mavi tik alabilmek için kullanıcılara ödeme yapma şartı getirdi.

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