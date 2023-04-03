Twitter, New York Times'ın "mavi tik"ini iptal etti

Elon Musk ve ABD'li yayın kuruluşları arasındaki "mavi tik" tartışması sürüyor.

Twitter, New York Times'ın "mavi tik rozeti"ni kaldırdı.

BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?



Şirket, 1 Nisan'dan itibaren ücretli abonelik sistemine geçileceğini açıklamıştı.

Şirketin CEO'su Elon Musk, daha önceden doğrulanmış bütün hesapların, aylık ücretlerini yatırmadıkları takdirde mavi tiklerini kaybedeceklerini söylemişti.

Twitter'ın yeni kurallarına göre, bireysel hesapların aylık ödemesi gereken ücret 8 dolar, şirketler için ise bu ücret bin dolar olarak belirlenmişti. Buna karşılık New York Times, CNN ve Washington Post gibi pek çok yayın kuruluşu Twitter'a herhangi bir abonelik ücreti ödemeyeceklerini açıkladı.

Twitter CEO'su Elon Musk da New York Times'ı hedef aldı. Musk, "New York Times’ın asıl trajedisi, propagandalarının bile ilgi çekici olmaması" şeklinde bir tweet attı.

