Twitter not özelliği üzerinde çalışıyor: Sınır 2500 kelimeye yükselecek

Twitter sistemde geçirilen süreyi artırmak için yeni bir adım atıyor.

Twitter, insanların platformu daha uzun duyuruların resimlerini yayınlamak ve takipçilerini dış haber bültenlerine yönlendirmek için kullandığını gördükten sonra böyle bir adım atmaya karar verdi.



Deneme iki ay sürecek ve Kanada, Gana, Birleşik Krallık ve ABD'deki küçük bir yazar grubunu kapsayacak .Kullanıcılar, yayınladıktan sonra notlarını düzenleyebilecek.

AMAÇ KULLANICILARI SİSTEMDE TUTMAK



Yeni özellik, okuyucuların bir başlığı görebilmeleri ve bir bağlantıya tıklayarak daha uzun nota erişebilmeleri ile izleyicileri Twitter ekosisteminde tutmayı amaçlıyor.



Yeni Notes ürününü kullanarak duyuruyu yapan şirket, "Şirketin ilk günlerinden beri, yazarlar çalışmalarını paylaşmak, fark edilmek, okunmak, sohbet oluşturmak Twitter'a bağımlı oldular" ifadelerini kullandı. Twitter asıl metnin eksik parça olduğunu belirterek, "Notes ile amaç, o eksik parçayı tamamlamak"" açıklamasını yaptı.



Twitter geçen yıl Hollandalı bir haber bülteni girişimi olan Revue'yi satın almıştı. Revue ile kullanıcılar kendi haber bültenlerini oluşturup diğer Twitter üyeleriyle paylaşabiliyorlar. otes ürününe katlandığını söyledi.



KARAKTER SAYISI ARTMIŞTI



2017'de Twitter, küçük bir kullanıcı grubu arasında yapılan bir denemenin ardından tweetler için maksimum karakter sayısını 140'tan 280'e çıkardı.



Son hamle, Elon Musk'ın şirketi devralmayı planladığı Twitter'ın ticari beklentilerine ilişkin incelemelerin ortasında geldi. Musk'ın satın alma girişimi Twitter'ın yönü hakkında soruları gündeme getirdi.



Musk'ın hisse alımının ardından düzenleme düğmesi üzerinde çalıştığını duyurdu. Twitter, olayların alakasız olduğunu söyledi.



Musk ayrıca, insanların platformu kullanmak için ödeme yapacakları bir abonelik modelinde potansiyel gördüğünü açıklamıştı.