Twitter, ofisinden ödenmemiş kira nedeniyle çıkarılıyor

Twitter, Colorado'daki ofisinde toplam 75 bin doları aşan üç aylık ödenmemiş kiranın ardından ofisin sahibi soluğu mahkemede aldı. Hakim, mal sahibinin haklı olduğuna karar verdi ve Twitter'a ofisi boşaltmaları için Temmuz ayına kadar süre verdi.



Şirketin Mart ayından beri mal sahibine kira ödemesi yapmadığı aktarılırken, önceden Colorado'daki ofiste çalışan sayısının 300'lerde olduğu ancak şu anda neredeyse yarı yarıya düştüğü belirtildi.



Techcrunch'ın haberine göre, Twitter'ın ayrıca bir temizlik şirketine 100 bin dolarlık ödeme yapmadığı için davalık olduğu ortaya çıktı.





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