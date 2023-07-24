Twitter, platform üzerinde ismini ve logosunu değiştirdi

Twitter'ın sahibi Elon Musk, dün attığı tweet'Te "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz" ifadeleriyle değişim mesajı vermişti.



Ayrıca Musk, "Bu gece yeterince iyi bir X logosu yayınlanırsa, yarın dünya çapında yayına girmesini sağlayacağız." diyerek Twitter'ın logosunun ve isminin değişeceğini duyurdu.

PROFİL FOTOĞRAFI VE KULLANICI ADI GÜNCELLENDİ



Twitter, bugün platform üzerindeki resmi hesabının kullanıcı adı ve profil resmini değiştirdi.

