Twitter, platform üzerinde ismini ve logosunu değiştirdi

Elon Musk dün yaptığı paylaşımlarla değişim sinyallerini vermişti. Twitter, ismini X yaparak platform üzerindeki hesabının kullanıcı adı ve profil fotoğrafını güncelledi.

Twitter, platform üzerinde ismini ve logosunu değiştirdi

'ın sahibi , dün attığı tweet'Te "Yakında markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz" ifadeleriyle değişim mesajı vermişti.

Ayrıca Musk, "Bu gece yeterince iyi bir X logosu yayınlanırsa, yarın dünya çapında yayına girmesini sağlayacağız." diyerek Twitter'ın logosunun ve isminin değişeceğini duyurdu.

PROFİL FOTOĞRAFI VE KULLANICI ADI GÜNCELLENDİ

Twitter, bugün platform üzerindeki resmi hesabının kullanıcı adı ve profil resmini değiştirdi.

Twitter, platform üzerinde ismini ve logosunu değiştirdi - 1
Twitter, platform üzerinde ismini ve logosunu değiştirdi - 2

Ayrıca Twitter çalışanlarının platform üzerinde bulunan ortaklık rozetlerinde de bu logo değişimi görüldü.

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