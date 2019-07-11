Twitter sorunun çözüldüğünü böyle duyurdu: Bizi özlediniz mi?

320 milyonu aşkın aylık aktif kullanıcısı olan Twitter’da yaklaşık bir saat süren dünya genelinde bir erişim sorunu yaşandı. Popüler sosyal medya platformuna giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz” mesajıyla karşılaştı.

Twitter'ın durum sayfasından yapılan açıklamada sorun yaşandığını doğrulanarak, "Kullanıcıların Twitter'a erişmelerini engelleyen problemi araştırıyoruz. Ne olduğu hakkında bilgilendirme yapacağız" ifadeleri kullanıldı.

SORUNUN ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ BÖYLE DUYURDU: BİZİ ÖZLEDİNİZ Mİ?

Sosyal medya platformu yaşanan teknik sorunun çözüldüğünü, resmi hesabından esprili açıklamayla duyurdu. Twitter'dan, "bizi özlediniz mi?" (miss us?) paylaşımı yapıldı. Kullanıcılar paylaşıma eğlenceli yorumlarla karşılık verirken, gönderi yaklaşık 65 bin kez beğenildi.