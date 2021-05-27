Twitter Spaces tarayıcıya da geliyor

Twitter'ın Clubhouse benzeri yeni özelliği Twitter Spaces kısa bir bir süre önce mobil cihazlara gelmişti.

Henüz herkes sohbet başlatamasa da kullanıcıların hepsi Spaces sohbetlerini dinleyebiliyor ve bu sohbetlerde söz alabiliyor.

Twitter'ın Spaces resmi hesabından yapılan duyuruya göre Spaces'in hem mobil hem bilgisayar tarayıcılarında kullanılabilecek olan versiyonu bugünden itibaren aktifleşiyor.

Bu özellikle artık Twitter Spaces sohbetlerine katılmak için uygulama indirme zorunluluğu kalkmış olacak.

KONUŞULANLARI DEŞİFRE EDECEK

Twitter ayrıca işitme engelli kullanıcılarını sevindirecek bir haber de paylaştı.

Yeni güncellemeyle birlikte Spaces sohbetleri otomatik olarak anlık deşifre edilecek. Böylece odalara katılanlar konuşulanları duyamazlarsa bile okuyabilecekler.

Twitter ilk olarak Clubhouse'ı satın almaya çalışmıştı. Clubhouse, Twitter bünyesine katılmayı reddedince şirket Spaces'i geliştirme yoluna gitmişti.