Twitter, Trump'ın eski danışmanı Flynn'in hesabını tekrar kullanıma açtı

Sosyal medya platformu Twitter'a 2 yıl sonra geri dönen Flynn, ilk paylaşımında, Elon Musk'a teşekkür etti.



Flynn, "Beni geri getirmek için güçlü sesleriyle destek veren herkese teşekkür ederim! Tanrı Amerika'yı korusun!" ifadelerini kullandı.



6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ikinci yılında Twitter'a geri dönen Flynn, baskının nedeni olan 2020'deki ABD başkanlık seçimlerinde hile iddialarının önde gelen destekçilerinden biri olarak biliniyordu.



Emekli general ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Flynn'in hesabı, Trump destekçilerinin Washington'daki ABD Kongresine baskın düzenleyerek polis ve güvenlik güçleriyle çatışmasından iki gün sonra kalıcı olarak kapatılmıştı.



