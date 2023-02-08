Twitter ve TikTok çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter'da erişim ve akış hatasının nedeni merak konusu oldu

Twitter’ın ardından TikTok uygulamasına da Türkiye’de erişim sorunu yaşanmaya başladı. TikTok ve Twitter'da yaşanan erişim sorunu ardından kullanıcılar, arama motorları ve diğer sosyal medya uygulamalarından yetkililere ulaşmaya çalışıyor.

Sosyal medya uygulaması Twitter'da zaman zaman erişim sorunu yaşanabiliyor. Bazı kullanıcılar, sayfadaki akışın yenilenmediğine dair paylaşımlarda bulunuyor.





ERİŞİM SORUNU GLOBAL Mİ?



Kullanıcılar VPN ile Twitter’a giriş yapabildiklerini bildiriyor. Erişim sorunun global bir problemden ya da kısıtlamadan kaynaklı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.