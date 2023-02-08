Twitter ve TikTok çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter'da erişim ve akış hatasının nedeni merak konusu oldu

Depreme dair bilgi alışverişinin yapıldığı Twitter erişim sorunuyla gündemde. Sosyal medya kullanıcıları, erişim sorunu ardından "Twitter ve TikTok çöktü mü?" gibi sorulara arama motorları üzerinden yanıt arıyor. Downdetector uygulamasına göre birçok kişi Twitter'a erişimde sorun yaşıyor.

Twitter ve TikTok çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter'da erişim ve akış hatasının nedeni merak konusu oldu

’ın ardından TikTok uygulamasına da Türkiye’de erişim sorunu yaşanmaya başladı. TikTok ve Twitter'da yaşanan erişim sorunu ardından kullanıcılar, arama motorları ve diğer uygulamalarından yetkililere ulaşmaya çalışıyor. 

Twitter ve TikTok çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter'da erişim ve akış hatasının nedeni merak konusu oldu - 1

Sosyal medya uygulaması Twitter'da zaman zaman erişim sorunu yaşanabiliyor. Bazı kullanıcılar, sayfadaki akışın yenilenmediğine dair paylaşımlarda bulunuyor.

Twitter ve TikTok çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter'da erişim ve akış hatasının nedeni merak konusu oldu - 2

ERİŞİM SORUNU GLOBAL Mİ?

Kullanıcılar VPN ile Twitter’a giriş yapabildiklerini bildiriyor. Erişim sorunun global bir problemden ya da kısıtlamadan kaynaklı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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