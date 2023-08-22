Twitter (X) 2014 öncesi gönderilerin silinmesine neden olan hatayı düzeltiyor

Geçtiğimiz günlerde birçok X kullanıcısı eski Twitter görsellerinin gizemli bir şekilde siteden kaybolduğunu fark etti.

Şimdi şirket, belirtilmemiş bir "hatanın" sorumlu olduğunu ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını doğruladı.

Sorun ilk olarak Cumartesi günü, orijinalinde görseller içeren eski tweetlerin tıklanamayan t.co URL'leri olarak gösterilmeye başlamasıyla ortaya çıktı.

X, destek hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hatayı düzelttik ve sorun önümüzdeki günlerde tamamen çözülecek" dedi.



Şirket, altta yatan görüntüleri veya verileri kaybetmediğini söyledi.

Ancak son birkaç ay içinde hizmetin bazı yönlerinin ilk kez kesintiye uğramıyor.

Platformdaki fotoğraflar ve bağlantılar Mart ayında API değişikliklerinin bir sonucu olarak kısa süreliğine bozulmuştu.