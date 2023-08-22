Twitter (X) 2014 öncesi gönderilerin silinmesine neden olan hatayı düzeltiyor

Geçtiğimiz günlerde birçok X kullanıcısı eski Twitter görsellerinin gizemli bir şekilde siteden kaybolduğunu fark etti.
Şimdi şirket, belirtilmemiş bir "hatanın" sorumlu olduğunu ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını doğruladı.
Sorun ilk olarak Cumartesi günü, orijinalinde görseller içeren eski tweetlerin tıklanamayan t.co URL'leri olarak gösterilmeye başlamasıyla ortaya çıktı.
X, destek hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hatayı düzelttik ve sorun önümüzdeki günlerde tamamen çözülecek" dedi.
Şirket, altta yatan görüntüleri veya verileri kaybetmediğini söyledi.
Ancak son birkaç ay içinde hizmetin bazı yönlerinin ilk kez kesintiye uğramıyor.
Platformdaki fotoğraflar ve bağlantılar Mart ayında API değişikliklerinin bir sonucu olarak kısa süreliğine bozulmuştu.
Over the weekend we had a bug that prevented us from displaying images from before 2014. No images or data were lost. We fixed the bug, and the issue will be fully resolved in the coming days.— Support (@Support) August 21, 2023
- Etiketler :
- Haberler -
- Teknoloji
- Elon Musk
- Sosyal Medya