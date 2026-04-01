Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 1 Nisan Twitter erişim sorunu
01.04.2026 00:03
Son Güncelleme: 01.04.2026 00:16
Sosyal medya platformu Twitter'a (X) Türkiye-Kosava maçının ardından erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar ana sayfanın yenilenmemesi ve gönderilerin yüklenmemesi gibi sorunlarla karşılaştığını bildirmeye başladı. Downdetector isimli kullanıcı raporları uygulamasında ise gelen bildirimlerin ardından Twitter'da hata raporları gözlemlenmeye başladı. Peki, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter'da erişim sorunu mu var?
Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Twitter bir diğer adıyla X'te çökme sorunları yaşandığı bildirilmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren uygulamaya girildiğinde ana sayfanın yüklenmemesi sonrasında "Twitter çöktü mü?" aramaları hız kazandı. Peki, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor?
Twitter yani X'e erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ana sayfa yüklenmemesi ve akış yenileme hataları ile karşılaştığını ifade ediyor.
FİNAL MAÇI SONRASI ÇÖKTÜ
Twitter'ın çöktüğü anların Türkiye-Kosava maçının bitiş düdüğüne denk gelmesi dikkat çekti. Sosyal medya platformundanki çöküşün yaşanan yoğunluktan mı kaynaklandığı bilinmiyor.
Downdetector'e göre 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan saatler sorun yaşandığı görüldü.
Downdetector'e göre 31 Mart-1 Nisan güncel verilerinde de saat 23.30 itibarıyla X'e erişiminde sorun yaşandığı gözlemlendi.