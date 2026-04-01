Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 1 Nisan Twitter erişim sorunu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Twitter bir diğer adıyla X'te çökme sorunları yaşandığı bildirilmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren uygulamaya girildiğinde ana sayfanın yüklenmemesi sonrasında "Twitter çöktü mü?" aramaları hız kazandı. Peki, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor?

Twitter yani X'e erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ana sayfa yüklenmemesi ve akış yenileme hataları ile karşılaştığını ifade ediyor.

FİNAL MAÇI SONRASI ÇÖKTÜ

Twitter'ın çöktüğü anların Türkiye-Kosava maçının bitiş düdüğüne denk gelmesi dikkat çekti. Sosyal medya platformundanki çöküşün yaşanan yoğunluktan mı kaynaklandığı bilinmiyor.