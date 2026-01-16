Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 16 Ocak Twitter erişim sorunu. Bakanlıktan açıklama
16.01.2026 19:15
Son Güncelleme: 16.01.2026 19:39
Sosyal medya platformu X'e (Twitter) erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar ana sayfanın yenilenmemesi ve gönderilerin yüklenmemesi gibi sorunlarla karşılaştığını bildiriyor. Ulaştırma Bakanlığı'ndan da soruna ilişkin açıklama yapıldı.
Popüler sosyal medya platformu X'te, eski adıyla Twitter'da çökme sorunları yaşandığı bildirildi.
X'e erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ana sayfada “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene” veya “Akış yenilemedi” hataları ile karşılaştığını ifade etti.
Downdetector'e göre 16 Ocak Salı güncel verilerinde de saat 18.00 itibariyle X'e erişiminde sorun yaşandığı gözlemlendi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'te yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı.
Sayan, "Sosyal medya platformu X'te yaşanan erişim sorunu küresel ölçekte devam etmekte olup, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor." ifadesini kullandı.