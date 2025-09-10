Twitter (X) çöktü mü, sorun mu var? 10 Eylül 2025 X hata bildirimi
Twitter (X) çöktü mü, sorun mu var? 10 Eylül 2025 X hata bildirimi Sosyal medya uygulaması X'te (Twitter) zaman zaman erişim sorunları yaşanıyor. Bazı kullanıcılar, uygulama ana sayfasının yenilenmediğini ya da giriş yapılmasının mümkün olmadığını belirtirken, bazıları medya yüklemede hata aldığını belirtiyor. Peki Twitter (X) çöktü mü, sorun mu var? 10 Eylül'de Twitter neden açılmıyor? İşte, son dakika Twitter hata bildirimleri…
Masaüstü ve mobil uygulama üzerinden sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, hata ile karşılaştıklarını, trendler bölümüne erişemediklerini ve medya yüklemede hata aldıklarını belirtti.
Henüz Twitter’da erişim sorunun kaynağına ve çözümüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Downdetector’a göre bazı kullanıcılar, Twitter hesaplarına giriş yapamadıklarını ve hata mesajları aldıklarını bildirse de genel anlamda bir erişim problemi yaşanmıyor.
- X Sosyal Medya
- Sosyal Medya