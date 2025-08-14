Twitter (X) çöktü mü, sorun mu var? 14 Ağustos 2025 X hata bildirimi
Sosyal medya uygulaması X'te (Twitter) erişim sorunları yaşanıyor. Bazı kullanıcılar, uygulama ana sayfasının yenilenmediğini ya da giriş yapılmasının mümkün olmadığını belirtirken, bazıları medya yüklemede hata aldığını belirtiyor. Peki Twitter (X) çöktü mü, sorun mu var? 14 Ağustos'ta Twitter neden açılmıyor? İşte, son dakika Twitter hata bildirimleri…
Masaüstü ve mobil uygulama üzerinden sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, hata ile karşılaştıklarını, trendler bölümüne erişemediklerini ve medya yüklemede hata aldıklarını belirtti.
Sorunun global mi yoksa bölgesel mi olduğu konusunda şu anda net bir bilgi bulunmuyor.
Yaşanan sorundan dolayı kullanıcıların bir kısmı platforma erişemezken bir kısmı ise kısmi erişim sağlayabiliyor ve hatalar alıyor.
Henüz Twitter’da erişim sorunun kaynağına ve çözümüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Twitter’da erişim sorunu olduğu biliniyor.
Downdetector’a göre kullanıcılar, Twitter hesaplarına giriş yapamadıklarını ve hata mesajları aldıklarını bildiriyor.
