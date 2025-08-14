Twitter (X) çöktü mü, sorun mu var? 14 Ağustos 2025 X hata bildirimi

Masaüstü ve mobil uygulama üzerinden sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, hata ile karşılaştıklarını, trendler bölümüne erişemediklerini ve medya yüklemede hata aldıklarını belirtti.

Sorunun global mi yoksa bölgesel mi olduğu konusunda şu anda net bir bilgi bulunmuyor.

Yaşanan sorundan dolayı kullanıcıların bir kısmı platforma erişemezken bir kısmı ise kısmi erişim sağlayabiliyor ve hatalar alıyor.