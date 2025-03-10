Twitter "X" çöktü mü? X'e erişim sorunu yaşanıyor

Twitter yeni adıyla "X" bir kez daha erişim sorunu haberleriyle gündeme geldi. Kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaştı.

SORUN GLOBAL Mİ BÖLGESEL Mİ?

Bu erişim sorunları, Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Twitter'ın resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olup, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda bilgi bulunmuyor. Sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı bilinmiyor.