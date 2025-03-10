Twitter/X'e erişim sorunu | Elon Musk: Saldırı Ukrayna kaynaklı IP'lerden yapıldı

ABD'li milyarder işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te uzun süreli erişim sorunu yaşandı, üyeler saatlerce paylaşım yapamadı.



Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesintinin New York yerel saatiyle sabah 06:30 civarında yaşandığı belirtildi.



Takip sitesine göre, sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 09:40 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve 40 bin civarında kullanıcı, X hesaplarının çalışmadığını bildirdi.



Kesintinin daha çok ABD'nin doğu yakasında New York, Boston ve batı yakasında Los Angeles gibi nüfusu yoğun olan şehirlerde yaşandığı tespiti paylaşıldı.



ELON MUSK: UKRAYNA KAYNAKLI SİBER SALDIRI



X'in sahibi Elon Musk, sabah saatlerinden bu yana X'te yaşanan sorunun "siber saldırı" kaynaklı olduğunu söyledi.

Fox Business Network'e röportaj veren saldırının ne olduğundan tamamen emin olmadıklarını belirterek, "Ancak X sistemini çökertmek için Ukrayna kaynaklı IP adresleriyle büyük bir siber saldırı düzenlendi." ifadesini kullandı.

Musk saldırının başladığı anlarda "Her gün saldırıya uğruyoruz ancak bu çok fazla kaynaktan yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke buna dahil oldu." açıklamasında bulunmuştu.



Musk, şu anda platformda herhangi bir erişim probleminin olmadığını belirtti.



SİBER SALDIRI NEDİR?



Siber saldırı, bilgisayar bilgi sistemlerini, bilgisayar ağlarını, altyapıları, kişisel bilgisayar cihazlarını veya akıllı telefonları hedef alan, bir iş veya kişisel bilgisayar ağı içindeki önemli belgelere ve sistemlere sızıp zarar vermeyi veya önemli bilgileri ele geçirmeyi hedefleyen girişimlerdir.



Siber saldırılar, siyasi, kriminal veya kişisel amaçlarla, gizli bilgileri yok etmek veya bunlara erişim sağlamak amaçlı yapılabilir. Bilgisayar network sistemlerindeki koruma yazılımlarını geçebilen yazılımlar ağlara ve sistemlere zarar verebilir.

