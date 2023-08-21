(Twitter) X'te 2011-2014 yılları arasında paylaşılan görüntüler silindi

X platformunda, 2011 ve 2014 yılları arasında sitede yayınlanan görüntüler ve linklere erişim sağlanamıyor.

X kullanıcısı Tom Coates, geçtiğimiz günlerde Ellen DeGeneres'in 2014 yılında Oscar töreninde paylaştığı ve kısa sürede "en çok retweet" rekorunu kıran ünlü öz çekiminin artık görüntülenmediğini fark etmesiyle gündeme geldi.



Twitter'ın yerleşik URL kısaltıcısı kullanılarak gönderilen bağlantılarında düzgün çalışmadığı kaydedildi.



Forbes tarafından belirtildiği üzere, Twitter 2011 yılına kadar resim yüklemelerini desteklemiyordu.

Bir görüşe göre, şirket yakın zamanda gerçekleştirdiği yeniden markalaşma çalışması kapsamında siteyi X.com'a taşımaya çalışırken bir şeyler ters gitmiş olabilir.

ENGELLEME İŞLEVİ KALDIRILABİLİR



Son günlerdeki diğer X haberlerinde Musk, platformun yakında direkt mesajlar hariç kullanıcıları engelleme özelliğini kaldıracağını çünkü bunun "hiçbir anlam ifade etmediğini" söyledi.

Aktivist Monica Lewinsky ise, X'i bu özelliği korumaya çağırdı ve bu işlevi insanları çevrimiçi ortamda güvende tutmak için kritik bir araç olarak tanımladı.



Konuyla ilgili olarak X CEO'su Linda Yaccarino şunları söyledi: "X'te kullanıcılarımızın güvenliği bizim bir numaralı önceliğimiz. Ve şu anki engelleme ve sessize alma durumundan daha iyi bir şey inşa ediyoruz. Lütfen geri bildirimlerinizi iletmeye devam edin."

