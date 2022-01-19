Twitter yanıltıcı paylaşıma karşı savaşını genişletiyor

Twitter yaptığı açıklamada, kullanıcıların sosyal medya platformunda yanıltıcı içeriği işaretlemesine olanak tanıyan test özelliğini Brezilya, İspanya ve Filipinler'e genişleteceğini söyledi.

Şirket, platformundaki yanlış bilgileri azaltma çabalarının bir parçası olarak geçen yıl Ağustos ayında bu özelliğin pilot testini başlatmıştı.

Özellik ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Güney Kore'de test edildi.

Twitter, ilk duyurulmasından bu yana, politikalarını ihlal ettiğini düşündükleri tweet'leri işaretlemek için kullanan kullanıcılardan yaklaşık 3 milyon şikayet aldığını söyledi.

Sosyal medya devi geçen yıl Birdwatch adında, katılımcıların notlar yazmasına ve ek bağlam sağlamasına olanak tanıyan başka bir program başlatmıştı. Ancak bu notlar ayrı bir web sitesinde tutuluyor.