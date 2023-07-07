Twitter yeni özelliğini duyurdu: Arama yapılabilecek

TWITTER DAVA TEHDİT ETTİ, META YALANLADI

Twitter'ın aldığı son kararlardan sonra kullanıcılar alternatif bir platform ararken Mark Zuckerberg'ün kurduğu Threads platformuna milyonlarca kullanıcı kayıt oldu.



Bu gelişmelerin ardından Twitter'ın avukatı Alex Spiro, Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektupta "Gizli bilgilere erişimi olan eski çalışanları işe alarak Twitter’ın bir kopyasını yaptılar” diyerek dava etmekle tehdit etmişti.



Bunların ardından Meta İletişim Direktörü Andy Stone ise "Threads mühendislik ekibindeki hiç kimse eski bir Twitter çalışanı değil" diye yanıt vermişti.