Twitter yeni özelliğini duyurdu: Arama yapılabilecek

Twitter, kullanıcıların direkt mesajlar üzerinden diğer kullanıcıları görüntülü ve sesli aramalarına olanak sağlayacak bir özelliği test ediyor.
"RING RING"
Platformda Tasarımcı olarak çalışan Andrea Conway, yeni özelliği "ring ring" yazdığı Tweet ile duyurdu.
Bu yeniliğin Twitter Blue abonelerine özel olup olmayacağı ise bilinmiyor.
TWITTER DAVA TEHDİT ETTİ, META YALANLADI
Twitter'ın aldığı son kararlardan sonra kullanıcılar alternatif bir platform ararken Mark Zuckerberg'ün kurduğu Threads platformuna milyonlarca kullanıcı kayıt oldu.
Bu gelişmelerin ardından Twitter'ın avukatı Alex Spiro, Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektupta "Gizli bilgilere erişimi olan eski çalışanları işe alarak Twitter’ın bir kopyasını yaptılar” diyerek dava etmekle tehdit etmişti.
Bunların ardından Meta İletişim Direktörü Andy Stone ise "Threads mühendislik ekibindeki hiç kimse eski bir Twitter çalışanı değil" diye yanıt vermişti.
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