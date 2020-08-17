Twitter’a bilirkişi heyetinden yeni rapor: Periscope yerine Scope'u da kullanamazsın

Tüm dünyada günlük 150 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan milyar dolarlık Twitter ile Türk girişimci Gökhan Selamet’in 2010’da kurduğu Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri şirketi arasındaki 'marka' kavgası yeni bir boyuta ulaştı. Periscope markasını tescil edemeyen Twitter, 3 yıldır kullandığı Scope ile ilgili açılan davada da olumsuz bilirkişi raporu ile karşı karşıya kaldı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, taraflar arasındaki kavganın fitili 5 yıl önce ateşlendi. Gökhan Selamet, 2010’da kurduğu 200 bin TL sermayeli şirketle dijital ajans hizmeti vermeye başladı. Selamet, Periscope markasını de şirketi adına çeşitli sınıflarda tescilledi. Dünya devi Twitter ise 2015’te, sahip olduğu mobil uygulama üzerinde tüm dünyada Periscope ismiyle hizmet vermeye başladı. Şirket ayrıca, 'Periscope' isminin marka tescili için de başvuruda bulundu.



TEDBİR KARARI ÇIKTI



Durumu fark eden Selamet ilk olarak noter yolu ile ihtarname göndererek sorunu çözmeye çalıştı. Twitter, Apple ve Google gibi dünyanın üç devine ayrı ayrı gönderilen ihtarnamelerden sonuç çıkmadı. Bu kez konu yargıya taşındı. Twitter, Google ve Apple’a karşı ‘marka tecavüz davası’ açıldı. Yargılama aşamasında Twitter, İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin mahkemenin verdiği ‘ihtiyati tedbir’ kararı ile ilk şoku yaşadı. Karardan sonra Twitter, ‘Periscope’ ismi yerine ‘Scope’ ismini kullanmaya başladı. Mahkeme yargılama sonunda, ‘marka hakkına tecavüz var’ diyerek Periscope İletişim’i haklı buldu. Davalı şirketlerin bu karara yaptığı itiraza ilişkin süreç istinaf mahkemesinde devam ediyor. Twitter’a karşı ilk davasını kazanan şirket bu kez tazminat davası açtı. Davalı konumda yine, Twitter, Apple ve Google yer aldı. Davanın ön inceleme duruşmasının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.



TESCİLİ YAPAMADI



Twitter tarafı ise Periscope markasını tescil edemeyince, kararın iptali için Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde dava açtı. Anılan dosyaya giren bilirkişi raporunda ‘Her iki marka ayırt edilmeyecek düzeyde benzer’ denildi. Mahkeme, anılan rapor sonrası verdiği kararda Twitter’ın talebini ret etti. Bu karar geçen aylarda, istinaf ve Yargıtay aşamaları da geçilerek Twitter aleyhine kesinleşti.



BİLİRKİŞİ OLUMSUZ RAPOR VERDİ



Taraflar arasında devam eden bir diğer kritik dava ise Periscope yerine Scobe isminin kullanılmaya başlanmasına ilişkin. Bu kez Periscope İletişim, Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde Twiter’a karşı dava açtı. Mahkeme, Scope ismi için de bilirkişi raporu talep etti. Raporda özetle “Periscope ve Scope markaları, doğrudan benzer markalar olarak kabul edilemez. Ancak, davalı Twitter, Scope markasını seçmeden önce Periscope markası ile faaliyete başladı. Bu faaliyet, Periscope Limited şirketinin markalarına tecavüz teşkil edebilir. Periscop platformundan haberdar olan ilgili tüketici kitlesi, Periscope ve Scope markaları arasında bağlantı kurabilir. Twitter’ın, Scope markasını seçmesindeki niyeti, Periscope markası ile dünyada yarattığı imaja yakınlaşan bir marka ile faaliyet göstermek olduğu değerlendiriliyor” denildi. Mahkemenin anılan davada 22 Ekim’deki duruşmada kararını vermesi bekleniyor.

