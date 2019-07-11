320 milyonu aşkın aylık aktif kullanıcısı olan Twitter’da yaklaşık bir saat süren dünya genelinde bir erişim sorunu yaşandı. Popüler sosyal medya platformuna giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz” mesajıyla karşılaştı.

Twitter'ın durum sayfasından yapılan açıklamada sorun yaşandığını doğrulanarak, "KullanıcılarınTwitter'a erişmelerini engelleyen problemi araştırıyoruz. Ne olduğu hakkında bilgilendirme yapacağız" ifadeleri kullanıldı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN TWİTTER AÇIKLAMASI



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.



Twitter servislerine erişimde dünya genelinde sorun yaşandığını bildiren Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesine yer verdi.

