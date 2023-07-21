Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor (Twitter çöktü mü?)

Twitter'a erişim problemi yaşanıyor. Bazı kullanıcılar Tweet beğenemezken bazı kullanıcılar ise Tweet görüntülemede sorun yaşıyor. Peki Twitter çöktü mü, ne zaman düzelir? İşte ayrıntılar...

Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor (Twitter çöktü mü?)

üzerinde bazı kullanıcılar, diğer profillerin Tweetlerini görüntüleyemezken bazı kullanıcılar etkileşime giremiyor.

Sorunun henüz nereden kaynaklandığı bilinmese de downdetector tarafından Twitter üzerinde bir problem olduğu tespit edildi.

"TWİTTER’IN BANT GENİŞLİĞİNİN DARALTILMASI GÜNDEME GELECEK"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Twitter'ın temsilci belirlememesinden dolayı reklam vermeyi yasaklamıştı.

Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 3 ay içerisinde temsilcinin belirlenmemesi durumunda Twitter'ın bant genişliğinin daraltılmasını gündeme aldıklarını duyurmuştu.

Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor (Twitter çöktü mü?) - 1

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