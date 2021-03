Twitter'a geri al butonu geliyor

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter yeni bir özelliği test ediyor.



Tersine mühendislikle ortaya çıkartılan bu yeni özelliğe göre mikroblogging sitesi Twitter, paylaşımdan sonra geri al (undo) imkanı getiriyor.



Birçok platformda yeni özellikleri tespit eden Jane Manchun Wong tarafından farkedilen özelliğin ne zaman yayına sokulacağı bilinmiyor.



Sızan görüntüye göre Twitter, paylaşım tuşuna bastıktan sonra birkaç saniyeliğine içeriği beklemeye alıyor.

Bu süre içerisinde paylaşımda bir hata farkederseniz undo tuşuna basarak gerekli düzeltmeleri yapabiliyorsunuz. Böylece tweet'i silip, tekrar paylaşmak zorunluluğundan kurtuluyorsunuz.



Eğer geri almak için belirlenen sürede hiçbir şey yapmazsanız tweet'iniz atılmış oluyor.



KULLANICILAR DÜZELTME ÖZELLİĞİ BEKLİYOR

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0