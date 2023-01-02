Twitter'a kirasını ödemediği için dava açıldı

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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından yine ilginç bir iddia ile gündeme geldi.



Bloomberg haberine göre Twitter, şirket binasının kirasını ödemediği için dava edildi.



Genel merkezinin bulunduğu binanın sahibi California Property Trust, Twitter'a 136 bin dolarlık kirayı ödemediği dava açtı.

Haberde, California Property Trust tarafından Twitter'a 16 Aralık'ta kiranın ödenmemesi halinde sözleşmenin temerrüde düşeceğini bildirildiği ancak Musk'ın şirketinin buna uymadığı belirtildi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde ise New York Times'ın haberinde Twitter'ın maliyetlerden tasarruf etmek için küresel ofislerde kira ödemeyi durdurduğu yazılmıştı.



Elon Musk'ın Twitter'ın hukuk ekibini güçlendirmek adına SpaceX'ten birçok avukat getirdiği de belirtilmişti.