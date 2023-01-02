Twitter'a kirasını ödemediği için dava açıldı

Twitter son günlerde birbirinden ilginç iddialar ile gündeme geliyor. Şirketin, San Francisco'da bulunan genel merkezin bulunduğu binanın kirasını ödemediği için dava edildiği bildirildi.

Twitter'a kirasını ödemediği için dava açıldı

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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi 'ın sosyal medya şirketi 'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından yine ilginç bir iddia ile gündeme geldi.

Bloomberg haberine göre Twitter, şirket binasının kirasını ödemediği için dava edildi.

Genel merkezinin bulunduğu binanın sahibi California Property Trust, Twitter'a 136 bin dolarlık kirayı ödemediği dava açtı.

Haberde, California Property Trust tarafından Twitter'a 16 Aralık'ta kiranın ödenmemesi halinde sözleşmenin temerrüde düşeceğini bildirildiği ancak Musk'ın şirketinin buna uymadığı belirtildi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde ise New York Times'ın haberinde Twitter'ın maliyetlerden tasarruf etmek için küresel ofislerde kira ödemeyi durdurduğu yazılmıştı.

Elon Musk'ın Twitter'ın hukuk ekibini güçlendirmek adına SpaceX'ten birçok avukat getirdiği de belirtilmişti.

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