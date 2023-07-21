Twitter'a Reklam yasağının ardından bant genişliği daraltması gelebilir

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Twitter'a reklam verilmesini yasaklamıştı.



Karara gerekçe olarak, Twitter'ın temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi gösterildi.



6 AYDA BİR RAPOR VERMESİ GEREKİYOR



Sosyal medya yasasında bulunan 4. Madde'ye göre, günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya platformları, kendisine bildirilein içeriklerin kaldırılması veya erişim engellemesi kararlarının uygulanması hakkında istatiksel bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları 6 ayda bir BTK'ya vermesi gerekiyor.



"TWİTTER’IN BANT GENİŞLİĞİNİN DARALTILMASI GÜNDEME GELECEK"



Twitter'a gerçek ve tüzel kişiler tarafından reklam verilmesinin yasaklandığını ifade eden Sayan, "Yasak uyarınca Twitter’a yeni reklam verilemeyecek, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak. Hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen reklamların giderleri Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gider kabul edilmeyen ödemeler ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kabul edilmeyen indirimler arasında sayılacak. Üç ay içinde temsilci belirlemezse Twitter’ın bant genişliğinin daraltılması gündeme gelecek." dedi.



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