Twitter'a (X) erişim problemi yaşanıyor: Twitter çöktü mü?

Twitter'a (X) erişim problemi yaşanıyor. Bazı kullanıcılar Tweet beğenemezken bazı kullanıcılar ise Tweet görüntülemede sorun yaşıyor. Akışta sorun yaşayanlar vatandaşlar "Twitter çöktü mü, dondu mu?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Twitter'a (X) erişim problemi yaşanıyor: Twitter çöktü mü?

Sosyal medyada bazı kullanıcılar X yani eski adıyla 'a erişim problemi yaşıyor. 24 saatlik kesinti ve hata tespit raporunu inceleyen X kullanıcıları "Twitter çöktü mü, akışta sorun mu var?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Platformlara erişim problemlerini anlık olaran aktaran DownDetector verilerine göre, kullanıcılar X/Twitter'da anasayfalarını güncelleyemiyor.

Twitter'a (X) erişim problemi yaşanıyor: Twitter çöktü mü? - 1

Bu grafik, günün saatine göre tipik rapor hacmine nazaran son 24 saat içinde gönderilen sorun raporlarının bir görünümünü gösterir. Bazı sorunların gün boyunca bildirilmesi yaygındır. Downdetector, yalnızca sorun raporlarının sayısı günün o saatindeki tipik hacimden önemli ölçüde yüksek olduğunda bir olayı bildirir.

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