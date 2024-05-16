Twitter'a (X) erişim problemi yaşanıyor: Twitter çöktü mü?

Sosyal medyada bazı kullanıcılar X yani eski adıyla Twitter'a erişim problemi yaşıyor. 24 saatlik kesinti ve hata tespit raporunu inceleyen X kullanıcıları "Twitter çöktü mü, akışta sorun mu var?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Platformlara erişim problemlerini anlık olaran aktaran DownDetector verilerine göre, kullanıcılar X/Twitter'da anasayfalarını güncelleyemiyor.

