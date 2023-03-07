Twitter'da erişim sorunu yaşandı | Elon Musk'tan "sil baştan" mesajı

Sosyal medya platformu Twitter'da bağlantılar, resimler ve üçüncü parti uygulamalara erişim sorunu yaşandı.



Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, Twitter'a New York saatiyle 11.30 (TSİ 19.30) civarında erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı.



Sosyal medya platformunda birçok kullanıcı, bağlantılar, resimler ve üçüncü parti uygulamalara ilişkin sorun yaşadığını aktardı.



Twitter Destek hesabından konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, bazı bölümlerin beklendiği gibi çalışmıyor olabileceği ifade edilerek, "Bazı istenmeyen sonuçları olan dahili bir değişiklik yaptık. Şu anda bu sorun üzerinde çalışıyoruz ve düzeltildiğinde bir güncelleme paylaşacağız" denildi.

ELON MUSK: TAM BİR YENİDEN YAZIMA İHTİYAÇ VAR

Twitter'da bağlantılar, resimler ve üçüncü parti uygulamalara erişimde yaşanan sorun saatler sonra çözüldü.

Twitter'ın sahibi Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter'ın uygulama programlama arayüzündeki (API) küçük bir değişikliğin soruna neden olduğunu aktardı.



Musk, "Kod yığını, sebepsiz yere son derece kırılgan. Nihayetinde tam bir yeniden yazıma ihtiyaç duyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.