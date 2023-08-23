Twitter'da haber bağlantıları şekil değiştiriyor

Aslında bu, bağlantıya eşlik eden bir metin eklenmediğinde kullanıcıların yalnızca makalenin bağlantısını ve görselini göreceği anlamına geliyor.



Kaynaklar, bu güncellemenin arkasındaki amacın her gönderinin yüksekliğini en aza indirerek tek ekranda daha fazla gönderinin görüntülenmesini kolaylaştırmak olduğunu söyledi.



Elon Musk'un bakış açısı, ön izleme kartlarında başlıkların belirtilmemesinin tıklama tuzağı stratejilerini caydırabileceği yönünde.



Ancak bir önizleme kartının bulunmaması, yayınların veya blogların bağlantının yanında ilgi çekici metinler hazırlamasına ve kullanıcıları tıklamaya teşvik etmesine neden olabilir.



Musk ayrıca yakın zamanda daha fazla özerklik ve daha iyi gelir elde etmek isteyen gazetecilerin doğrudan X'te yayın yapmayı düşünmeleri gerektiğini öne sürdü.