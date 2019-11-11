Twitter'da 'konu başlıkları' dönemi

Twitter geçtiğimiz dönemde Instagram'da gördüğümüz özelliğe benzeyen 'Konu Başlıkları' (Topics) isimli özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.



The Verge'de yer alan habere göre, geçtiğimiz aylarda test edilmeye başlanan özellik sayesinde kullanıcılar 300’ün üzerinde konu arasından seçim yapıp bu konuları takip edebilecek.



Spor, eğlence, oyun gibi başlıklardan Seçilen konu hakkında atılan tweet’ler bu sayede tek ekranda toplanmış olacak. Ancak bilgi kirliliğini önlemek adına Twitter’ın söz konusu konu hakkında atılan tweet’leri filtreleyecek.

Gelen ilk bilgilere göre, Teitter bu filtrelemeyi hesapların bu konu hakkında daha önce yaptığı paylaşımların etkileşimlerini değerlendirerek yapacak.



13 kasımda dünya genelinde kullanıma sunulması beklenen özellik ile bir hesabı takip etmenize benzer şekilde herhangi bir konu hakkındaki sohbetleri de takip edebileceksiniz.



Konu başlık önerileri ana sayfanızda yer alacak ve halihazırda Twitter’da takip ettikleriniz ve aramaya meyilli olduğunuz konulara bağlı olarak arama çubuğunuzda belirecek.