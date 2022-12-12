Twitter'da "mavi tik" satışı yeniden başladı: İşte Türkiye fiyatı

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Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, şirket "mavi onay rozeti" statüsünü bugünden itibaren abonelerin hizmetine yeniden sunacak



Bu statü için web kullanıcılarından 8 dolar, Apple IOS kullanıcılarından 11 dolar aylık abonelik ücreti alınacak.

Twitter Blue'nun Türkiye ücretleri de belli oldu. Apple'ın geliştiricilerden aldığı yüzde 30'luk payı iOS kullanıcılarına yansıtan Twitter'ın aylık ücreti 250 liraya çıktı. Eğer uygulamayı Android tabanlı bir cihazdan ya da internetten alırsanız ücreti 110 lira olacak.

Ücretli aboneler, kullanıcı adlarını veya profil fotoğraflarını değiştirebilecek ancak onay süreci sonuçlanıncaya kadar "mavi tik" işareti geçici olarak hesaptan kaldırılacak.



Twitter ayrıca gelecek günlerde, "resmi" onay rozetini, işletme hesapları için altın renkle, devlet ve çok taraflı hesaplar için gri onay işaretiyle değiştireceğini duyurdu.



Şirket, kasım ayında, kimlik hırsızlığı ihtimali nedeniyle onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" uygulamasının yeniden başlatılmasını ertelediğini açıklamıştı.

TWİTTER MAVİ TİK NEDİR?



Eski tanıma göre Twitter'daki mavi Onay rozeti , kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekir.



Ancak yeni uygulamayla aylık 110 TL veren herkes mavi tik alabilecek.



TWİTTER BLUE ÖZELLİKLERİ NELER?



Reklamsız Makaleler: Reklamsız okuma deneyimi sunulacak.



En Popüler Makaleler: Son 24 saatte en çok paylaşılan makaleler direkt karşınıza çıkacak.



Okuyucu: Okuyucu modu ile uzun Tweet dizelerini daha rahat okuyabilir, metin boyutlarını büyütebilirsiniz.



Yer İşareti Klasörleri: Yer işaretlerinde klasörleri düzenleyerek istediğiniz tweetlere daha rahat erişin.



Gezintiyi Kişileştir: En çok kullanılan sayfaları ayarlayabilirsiniz.



Uygulama Teması: Yalnızca sana özel tema renkleri seç.



Daha uzun video yükle: 10 dakikaya kadar videolar yükleyebilirsin.



Sabitlenen Sohbetler: Favori sohbetleri Direkt mesaj kutusunun en üst kısmında sabitleyebilirsin.