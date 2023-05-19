Twitter'da "mavi tik"li kullanıcılar için yeni özellik

Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya uygulamasında mavi tik aboneliğine ek bir özellik getirdi. Musk, Twitter'ın yeni özelliğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Twitter'da "mavi tik"li kullanıcılar için yeni özellik

’ın yeni sahibi , ücretli hale getirdiği mavi tik (onaylı hesap) kullanıcıları için yeni bir özelliği duyurdu.

Yalnızca "mavi tik"li hesapların kullanılabileceği yeni özelliği hesabından duyuran Musk, mavi tik abonelerinin artık 2 saatlik yani yaklaşık 8 gb büyüklüğünde videolar yükleyip paylaşabileceğini bildirdi.

Musk'ın duyurusunun ardından onlarca mavi tikli hesap yaklaşık 2 saat uzunluğunda film/dizi gibi birçok video paylaştı.

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