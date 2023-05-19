Twitter'da "mavi tik"li kullanıcılar için yeni özellik

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, ücretli hale getirdiği mavi tik (onaylı hesap) kullanıcıları için yeni bir özelliği duyurdu.
Yalnızca "mavi tik"li hesapların kullanılabileceği yeni özelliği sosyal medya hesabından duyuran Musk, mavi tik abonelerinin artık 2 saatlik yani yaklaşık 8 gb büyüklüğünde videolar yükleyip paylaşabileceğini bildirdi.
Musk'ın duyurusunun ardından onlarca mavi tikli hesap yaklaşık 2 saat uzunluğunda film/dizi gibi birçok video paylaştı.
Twitter Blue Verified subscribers can now upload 2 hour videos (8GB)!— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2023