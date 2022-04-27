Twitter'da Musk döneminde değişmesi beklenen 5 şey

Hazırlayan: Ahmet Bal

ahmet.bal@ntv.com.tr

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı hisse başına 54.2 dolar ödeyerek satın aldı. Musk, Twitter'a toplamda 44 milyar dolar ödeyerek teknoloji dünyasının en büyük satın almalarından birini gerçekleştirdi. Halihazırda şirketin yüzde 9.2'sine sahip olan Musk bu paranın bir kısmını kendi cebinden bir kısmını ise yatırım fonlarının desteğiyle ödeyecek.



Sıkı bir Twitter kullanıcısı olan Elon Musk halihazırda 80 milyondan fazla takipçiye sahip. Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın Twitter'da değiştirmek istediği birçok şey bulunuyor. Şirketin kurucusu ve uzun yıllar CEO'luk görevini icra eden Jack Dorsey de Twitter'ın geleceği için Musk'ın vizyonuna güvendiğini söylemişti.

TWITTER ARTIK ÖZEL BİR ŞİRKET

Twitter'da değişen ilk durum şirketin sahiplik yapısı. Uzun süre borsaya açık olan Twitter artık bir SpaceX gibi bir özel şirkete dönüştü. Bu da yönetim kurulunun etkisini azaltacak, patronun yani Elon Musk'ın isteklerinin öne çıkmasını sağlayacak.

İşte patron şirketi Twitter'da yaşanması beklenen 5 önemli değişiklik

1- İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMI GENİŞLEYECEK

Elon Musk, Twitter'ı dijital bir kamusal alan olarak nitelendiriyor. Ünlü Alman sosyolog Jürgen Habermas'ın tanımıyla kamusal alan bütün fikirlerin açık bir şekilde paylaşıldığı alan anlamına geliyor. Musk, Twitter yönetiminin içerik kısıtlamalarına uzun süredir karşı çıkıyor.

Musk, Twitter için "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır" ifadelerini kullanıyor. Elon Musk'a göre saldırgan ama yasal sınırlar içerisinde olan paylaşımlar kaldırılmamalı. Musk, bir TED konuşmasında, "Eğer gri bölgedeyse tweet kalmalı" demişti.

Elon Musk'ın bu hamlesinin saldırganlar, troll ve zorbalara alan açacağını düşünen uzmanlar bulunuyor. Bir diğer sorun ise mezenformasyon ve defenformanyonun artacağı yönünde. Bu kapsamda eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının da yeniden açılabileceği konuşuluyor. Kongre baskını sonrası hesabı kapatılan Trump kendi sosyal medya platformunu kurmuştu. Eski Başkan Twitter'a geri dönmeyeceğini söyledi.

2- BOT HESAPLAR KALDIRILACAK

Twitter, hashtagler üzerinden gündemin en fazla konuşulduğu sosyal platformların başında geliyor. Twitter'da top trends (TT) olmak yani kısa bir süre içerisinde en çok konuşulan konu haline gelmek etkileşimi artırıyor. Burada bot hesaplarla suni gündem yaratılması sorunu bulunuyor. Uzun yıllardır şirket bu konu üzerinde çalışsa da sorun giderek büyüyor. Otomatik sistemlerle herhangi bir konu TT haline gelebiliyor.

Musk satın alma işlemi gerçekleşmeden önce Twitter'a dair vizyonunu paylaşırken, "Öncelikli olarak spam ve bot hesapları ve bot ordularını eleyeceğim. Onlar ürünü kötüleştiriyor" demişti.

Sıkı bir kripto para savunucusu olan Musk, bu alandaki bot hesaplardan da şikayetçi. Twitter daha önce kripto dolandırıcılığına alan sağlamakla suçlanmıştı.

3- DÜZENLE BUTONU GELECEK

Musk'ın Twitter'a dair temel taleplerinden biri edit yani düzenleme butonunun gelmesi. Şirket Musk'ın anketinden önce bu konu üzerinde çalışmaya başladığını duyurmuştu. Ancak artık Twitter bir patron şirketi ve belli konular daha öncelikli olarak ele alınacak. Düzenleme butonu birçok riski de beraberinde getiriyor.

Sistemin nasıl işleyeceğine dair Twitter mühendisleri çalışıyor. Amaç paylaşılan bir postun aldığı etkileşim kaybedilmeden içerik üzerinde düzenleme yapılmasını sağlamak. Yine bu konuda bir güvenilirlik sorunu ortaya çıkıyor. Yapılan bir paylaşımındaki metnin etkileşim aldıktan tamamen farklı bir anlama gelecek şekilde düzenlenmesi riski bulunuyor.

4- ALGORİTMA HALKA AÇILACAK

Elon Musk'ın söz konusu Twitter olduğunda bir şeffaflık takıntısı bulunuyor. Musk içeriğin nasıl düzenlendiği konusunda kamuya daha açık olmak gerektiğine inanıyor. Bu nedenle şirketin kodlarını açık kaynak olarak paylaşmayı düşünüyor. Böylece hangi paylaşımın neden sistem tarafından engellendiği ya da öne çıkarıldığı kod düzeyinde de bilinecek.

5- PARALI TWITTER'IN ETKİNLİĞİ ARTACAK



Twitter gelirlerinin yüzde 90'ı reklamlardan geliyor. Şirket halka açıkken hissedarların açık bir gelir baskısı yaşanıyor. Twitter geçen yıl Blue adında paralı hizmetini devreye aldı ancak reklam ana gelir kaynağı olmaya devam etti. Twitter Blue bütün ülkelere açık değil. İçerik üreticilerine ek imkanlar veriyor.

Elon Musk aylık 2.99 dolar olan bu hizmetin ucuz olması gerektiğine inanıyor. Musk ayrıca paralı Twitter kullanan herkese gerekli doğrulamaları yaptıktan sonra mavi tik de verebilir. Birçok Twitter kullanıcısı mavi tik'in önemli olduğunu düşünüyor.